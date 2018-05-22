Посол ЕС заявил о близости позиций России и Евросоюза по иранскому вопросу

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Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер отметил ухудшение отношений между Россией и ЕС после 2014 года, подчеркнув при этом, что позиция по иранскому вопросу остается близкой. Также Эдерер отметил важность сотрудничества в сферах науки, культуры и межрегионального сотрудничества.

Посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер заявил, что позиции России и ЕС по иранской сделке близки, и призвал продолжать работу в этом направлении. Слова Эдерера приводит РИА "Новости".

Посол подчеркнул, что отношения между Россией и Евросоюзом, которые существовали до 2014 года, уже не повторяются, добавив при этом, что, помимо иранского вопроса, нужно продолжать разрабатывать темы сотрудничества в сферах науки, культуры и межрегионального сотрудничества.

"Внимание необходимо уделять и тем сферам международной политики, где решения необходимо искать вместе, где их нельзя найти в одиночку. Одна из таких проблем — это отношения с Ираном и иранская ядерная сделка", - сказал Эдерер, уточнив, что также России и ЕС стоит совместно решать проблемы экологии.

О выходе США из подписанной в 2015 году сделки с Ираном стало известно 8 мая. Помимо Тегерана и Вашингтона, в заключении договоренности участвовали Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия. В документе подтверждалось, что Иран в обмен на снятие санкций обязуется свернуть ядерные разработки.

Позднее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что все ранее снятые санкции в отношении Ирана будут восстановлены. Вместе с тем европейские участники сделки заявили о намерении продолжать ее выполнение.

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