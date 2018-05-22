В Москве состоится выставка-аукцион ретроавтомобилей

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С 1 по 6 июня в Центральном доме художника на Крымском валу состоится выставка-аукцион "Редкие автомобили". Покажут более 40 экземпляров ретротехники как западного, так и российского производства. Посетители смогут посмотреть на Ferrari, Porsche и Bentley, а также на модели ЗИС и ГАЗ. В день закрытия проведут аукцион.

В Центральном доме художника на Крымском валу с 1 по 6 июня пройдет выставка-аукцион "Редкие автомобили", где представят более 40 экземпляров различной ретротехники российского и западного производства. Об этом пишет РИА "Новости".

Посетители смогут увидеть как ретроавтомобили, так и мотоциклы. Представят, в частности, такие марки, как Ferrari, Harley Davidson, Mercedes Benz, Porsche и Bentley.

Отдельный раздел отведут под советский автопром, где покажут несколько моделей ГАЗ, а также ЗАЗ, Москвич и ЗИС. Нашлось место и для особого экспоната - им станет восьмиколесный вездеход "Арго", собранный в единственном экземпляре.

При этом в день закрытия выставки, 6 июня, пройдет аукцион.

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