Расчлененное тело человека выловили из Москвы-реки

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Расчлененное тело человека нашли в Москве-реке в районе Серебряного бора. Сейчас следователи устанавливают личность погибшего.

В Москве-реке нашли фрагменты человеческого тела. Об этом TVC.RU сообщили в столичном Следственном комитете.

По словам представителя ведомства Юлии Ивановой, расчлененное тело обнаружили между вторым и третьим деревянными пирсами на северо-западе столицы.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшего, а также ищут причастных к убийству. По данному факту возбуждено уголовное дело.