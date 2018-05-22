Жертвами взрыва в Кандагаре стали 16 человек

Теги: Теракт афганистан погибшие

В результате взрыва автомобиля в афганском городе Кандагар погибли 16 человек, еще около 40 пострадали. Среди жертв – гражданские лица и представители служб безопасности. Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна организация.

На юге Афганистана террористы взорвали заминированный автомобиль, погибли 16 человек, около 40 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Кандагар. Сообщается, что специалисты не успели обезвредить взрывчатку, после чего ее привел в действие террорист-смертник. Среди жертв оказались гражданские лица и представители служб безопасности.

Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна организация.

Читайте также:

Кадыров призвал "не переводить стрелки" на ИГ после атаки на храм в Грозном

МВД Франции сообщило о предотвращенном в стране теракте

Друга напавшего на прохожих в Париже Азимова обвинили в терроризме

Армия Сирии освободила Дамаск от боевиков ИГ