Титов назвал недружественным жестом ситуацию с британской визой Абрамовича

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Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что ситуация с британской визой Романа Абрамовича является масштабным давлением на российский бизнес. По его словам, это крайне недружественный политический жест со стороны Лондона.

Ситуация c британской визой Романа Абрамовича является крайне недружественным жестом со стороны Лондона. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на уполномоченного при президенте по правам предпринимателей Бориса Титова.

"Считаю масштабное давление на российский бизнес, капитал и конкретно предпринимателей, безусловно, политическим и крайне недружественным жестом. Это абсолютно очевидно, так как большинство фигурантов не имеют никакого отношения к отечественной коррупции, если не считать этим неприятным явлением вообще все, что связано с Россией: от матрешки до балета", - сказал он.

Ранее издание The Bell со ссылкой на свои источники сообщило, что срок визы Абрамовича истек более трех недель назад, а новую ему не выдали. В окружении бизнесмена отметили, что задержка выдачи визы связана со сложившейся ситуацией в отношениях Москвы и Лондона.