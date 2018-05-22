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Власти Москвы продолжат развивать в столице паллиативную помощь, а предложения общественников по ее улучшению будут поддержаны. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения Первого московского хосписа имени Веры Миллионщиковой.

Сергей Собянин поддержал идеи по повышению качества паллиативной помощи в Москве. Об этом шла речь во время посещения Первого московского хосписа имени Веры Миллионщиковой, передает TVC.RU.

"Москва была одним из первых городов России, который более 20 лет назад приступил к созданию современной системы паллиативной помощи. Начинать пришлось с нуля, но сегодня наш город располагает уникальной сетью учреждений паллиативной помощи. Хотя главное не это. Главное – люди. Задача оказания помощи неизлечимо больным людям на последнем этапе жизни сплотила тысячи неравнодушных москвичей. В хосписах работают сотни волонтеров", - рассказал мэр.

По его словам, усилиями волонтеров удалось изменить отношение людей к хосписам, и на "смену страху и недоверию пришло понимание, как правильно помогать людям на последнем этапе жизни".

Собянин рассказал, что система единой системы оказания помощи пожилым и хронически больным людям будет включать все "родственные" программы: наблюдение пожилых людей в поликлиниках, медицинский патронаж, социальную помощь и, когда это необходимо, паллиативную помощь.

Первый московский хоспис открылся в 1994 году в районе Хамовники. Инициаторами создания учреждения стали британский журналист Виктор Зорза и врач Вера Миллионщикова. Она возглавляла хоспис на протяжении 16 лет.

Хоспис оказывает паллиативную медицинскую помощь взрослому населению Москвы как в стационарных условиях, так и с выездом на дом. На базе учреждения создана учебная база по обмену опытом для персонала учреждений, оказывающих паллиативную помощь по всей России.