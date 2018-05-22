Российским школьникам расскажут о правах человека

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Со следующего учебного года в российских школах может появиться внеурочная образовательная программа "Права человека". Предложение Совета Федерации в настоящее время изучается экспертами. Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой включить дисциплину "Права человека" в государственную программу высшего образования.

Член комитета Совета Федерации по законодательству и государственному строительству Людмила Бокова сообщила о планах ведомства по введению в школы с начала следующего учебного года внеурочной образовательной программы "Права человека", передает РИА "Новости".

По словам Боковой, в настоящее время соответствующая программа изучается экспертами. Она также добавила, что ведомство планирует обучать педагогов по вопросам прав человека и, в частности, прав детей в рамках летней школы. В занятиях примут участие более 300 тысяч преподавателей.

В 2017 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву с просьбой о включении дисциплины "Права человека" в государственную программу высшего образования.

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