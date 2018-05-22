Россия может ввести пошлины на американские товары

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Во Всемирную торговую организацию поступило уведомление из Москвы, согласно которому Россия намерена ввести пошлины в размере 537,6 миллиона долларов на товары из США. Это может стать ответом Штатам на введенные в марте пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно.

Россия направила во Всемирную торговую организацию уведомление, согласно которому Москва намерена ввести пошлины в размере 537,6 миллиона долларов на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью 3,16 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА "Новости".

Уточняется, что подобная мера может стать ответом Вашингтону на введенные в марте пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно. Эксперты оценивают экспорт стальных и алюминиевых товаров из России в Штаты в 3,158 миллиона долларов.

Ранее появилась информация о том, что Евросоюз уведомил ВТО о планах по встречным мерам в ответ на повышение ввозных пошлин американским правительством. Согласно подписанному президентом страны Дональдом Трампом меморандуму, американским компаниям разрешается поднимать на 25 процентов пошлины на алюминий и сталь из Японии, Китая, ЕС и России, а также из ряда других стран.

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