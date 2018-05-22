Роспотребнадзор отчитался о проверке турецких отелей

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С 14 по 17 мая Роспотребнадзор провел проверки в турецких отелях. Эксперты отметили принятые дополнительные меры по борьбе с распространением инфекций, а также обеспечение туристов чистой водой и качественными продуктами питания. Кроме того, отельеры провели организационные мероприятия противоэпидемической направленности.

Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали о проведенной с 14 по 17 мая проверке отелей Турции, отметив дополнительные меры по борьбе с распространением инфекций среди отдыхающих. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре сообщили, что большое внимание было уделено обеспечению туристов чистой водой и качественными продуктами питания, а также подготовке обслуживающего персонала. Также были проведены мероприятия по организации противоэпидемических акций.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассмотрели динамику бронирования отелей и заключили, что в 2018 году на отдых в Турцию поедут 30% россиян.

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