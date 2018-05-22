Путин подписал указ о создании НКО "Россия - страна возможностей"

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Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". В документе говорится, что новая организация учреждается для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.