16:26, 22 мая 2018

Путин подписал указ о создании НКО "Россия - страна возможностей"

Теги:  Политика  путин  президент  нко

Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". В документе говорится, что новая организация учреждается для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации (НКО) "Россия - страна возможностей".

"В целях создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан постановляю: считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", - говорится в документе.

Учредителем НКО является Управление делами президента России. Имущество организации формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований.

Президент поручил зарегистрировать новую организацию в течение месяца.

Читайте также:

В Кремле просят верить словам Путина об оружии, а не американским СМИ

Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Болгарией

Путин пошутил про свою успеваемость в школе

Кремль ответил на претензии к букету для Меркель

Другие новости

В других СМИ