Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Домодедово из-за поломки

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Самолет А320 "Уральских авиалиний", летевший в Благовещенск, вынужденно вернулся в аэропорт "Домодедово". Как рассказали в авиакомпании, во время полета сработал датчик о технической неисправности.

В аэропорту "Домодедово" совершил аварийную посадку самолет А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс в Благовещенск. Борт вернулся в аэропорт вылета из-за поломки.

Как сообщает ТАСС, во время полета в кабине пилота сработала индикация о технической неисправности. В авиакомпании рассказали, что пассажиры вылетят в Благовещенск резервным бортом.

Самолет А320 вылетел из "Домодедово" в 14:25. В Благовещенск он должен был прибыть в среду в 6:15.