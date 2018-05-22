16:50, 22 мая 2018

В комитет по молодежной политике Петербурга пришли с обыском

Теги:  Общество  санкт-петербург  обыск  фсб

Правоохранительные органы пришли с обыском в комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. Цели и результаты проводимых в комитете мероприятий в управлении ФСБ по региону не раскрывают.

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Петербургу и Ленинградской области во вторник проводят оперативные мероприятия в комитете по молодежной политике города.

"Подтверждаем факт проведения мероприятий в комитете по молодежной политике", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ. Цели и результаты обыска не раскрываются.

По данным источника ТАСС в комитете, сотрудники правоохранительных органов проверяют документы, связанные с госконтрактами.

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