В Росстате сообщили о росте реальных доходов россиян

Теги: Общество деньги росстат доходы

Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов жителей страны в годовом выражении в апреле 2018 года на 5,7 процента. При этом денежные доходы в среднем на душу населения в апреле 2018-го выросли на 8,2 процента в годовом выражении до 33,07 тысячи рублей. Вместе с тем численность безработных по сравнению с апрелем 2017 года снизилась на 8,4 процента.

Федеральная служба государственной статистики России сообщила о том, что в апреле 2018 года рост реальных располагаемых доходов жителей страны в годовом выражении составил 5,7 процента. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в период с января по апрель 2018-го доходы населения выросли на 3,8 процента в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. При этом расчет показателей производился без учета единовременной выплаты пенсионерам в размере пяти тысяч рублей в январе 2017-го.

Что касается денежных доходов в среднем на душу населения, то они в апреле 2018-го выросли на 8,2 процента в годовом выражении, то есть до 33,07 тысячи рублей. Вместе с тем по итогам апреля начисленная среднемесячная номинальная зарплата увеличилась на 10,4 процента до 43,55 тысячи рублей.

Кроме того, в оперативном докладе подчеркивается, что численность безработных снизилась на 8,4 процента по сравнению с апрелем 2017 года и теперь составляет 4,9 процента экономически активного населения.

Читайте также:

Депутатов предложили лишать мандатов за несоответствие доходов расходам

Песков назвал причину роста доходов Путина

Порошенко отчитался о доходах за 2017 год

Доходы россиян в 2018 году вырастут на 6%