Взрыв прогремел в рейсовом автобусе в Дебальцеве, есть погибшие

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Взрыв прогремел в рейсовом автобусе в населенном пункте Дебальцево в Донбассе. По данным представителей ДНР, погиб, по меньшей мере, один человек. Двое получили ранения. Взрывное устройство находилось в салоне автобуса.