16:50, 22 мая 2018

Взрыв прогремел в рейсовом автобусе в Дебальцеве, есть погибшие

Теги:  взрыв  Происшествие  донбасс

Взрыв прогремел в рейсовом автобусе в населенном пункте Дебальцево в Донбассе. По данным представителей ДНР, погиб, по меньшей мере, один человек. Двое получили ранения. Взрывное устройство находилось в салоне автобуса.

В рейсовом автобусе в населенном пункте Дебальцево Донецкой народной республики прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали представители ДНР, взрывное устройство сработало в автобусе №1, двигавшемся по улице Курчатова.

По предварительным данным, погиб один человек. Еще двое пассажиров получили ранения.

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