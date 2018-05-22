Взрыв прогремел в рейсовом автобусе в Дебальцеве, есть погибшие
Теги: взрыв Происшествие донбасс
Взрыв прогремел в рейсовом автобусе в населенном пункте Дебальцево в Донбассе. По данным представителей ДНР, погиб, по меньшей мере, один человек. Двое получили ранения. Взрывное устройство находилось в салоне автобуса.
В рейсовом автобусе в населенном пункте Дебальцево Донецкой народной республики прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали представители ДНР, взрывное устройство сработало в автобусе №1, двигавшемся по улице Курчатова.
По предварительным данным, погиб один человек. Еще двое пассажиров получили ранения.
Читайте также:
Украинским силовикам отдали приказ "затянуть петлю" вокруг Донецка