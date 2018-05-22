Собянин учредил премии имени Николая Островского
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В Москве появится премия имени Николая Островского. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, ее будут присуждать инвалидам, добившимся успехов в различных отраслях жизнедеятельности.
Мэр Москвы Сергей Собянин учредил премии для инвалидов, добившихся выдающихся успехов в различных областях жизнедеятельности. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
"Учредили премии имени Николая Островского. Они будут ежегодно присуждаться москвичам с инвалидностью, которые добились выдающихся успехов в науке, спорте, творчестве и других сферах", - написал Собянин.
По его словам, размер премии составит 150 тысяч рублей.
Премии мэра Москвы учреждаются в память о писателе, авторе романа "Как закалялась сталь" Николае Островском. Он создавал свои произведения, будучи абсолютно неподвижным и слепым, отметили в столичной мэрии. Премии планируется вручать в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов.
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