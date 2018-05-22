В московском метро появятся десять новых стоек "Живое общение" к ЧМ-2018

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К старту Чемпионата мира по футболу 2018 года в Московском метрополитене откроют десять новых справочно-информационных стоек "Живое общение". В настоящее время функционируют уже 18 таких объектов. С их помощью пассажиры могут проконсультироваться по стоимости билетов и правилам пользования метро, а также распечатать маршрут.

Заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова сообщила, что к старту Чемпионата мира по футболу 2018 года в столичном метро появятся десять новых справочно-информационных стоек "Живое общение". Об этом пишет ТАСС.

Темникова уточнила, что несколько подобных стоек уже установлено, а еще десять откроют в ближайшем будущем. Вместе с тем в пресс-службе подземки отметили, что инфостойки функционируют на 18 станциях метро и Московского центрального кольца - в частности, на "Пушкинской", "Баррикадной", "Площади Революции" и "Площади Гагарина".

С помощью стоек "Живое общение" пассажиры получают возможность обратиться за консультацией по поводу работы метрополитена, а также могут узнать информацию о стоимости билетов и правилах пользования метро. Также есть возможность распечатать маршрут.

ЧМ-2018 по футболу в России пройдет в период с 14 июня по 15 июля в 11 городах.