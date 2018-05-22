СК начал проверку после обрушения потолка в кузбасской школе

Теги: школа кузбасс скр проверка обрушение Происшествие кемерово

В Кемеровской области в школе №35 города Прокопьевск обрушился потолок. ЧП произошло прямо во время урока – фрагмент потолка обвалился перед классной доской. Предварительно, никто не пострадал. Следственный комитет по региону уже инициировал проверку.

Следственный комитет по Кемеровской области выясняет обстоятельства обрушения потолка в школе №35 города Прокопьевск. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщили ТАСС в ведомстве.

Во вторник днем в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как во время занятий в школьном кабинете частично обрушился потолок. Он рухнул у классной доски, рядом с ней никого не было.

К расследованию инцидента также подключилась прокуратура Кемеровской области. "В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и контролирующих органов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте также:

МЧС поделилось подробностями обрушения пятиэтажки в Саратове

В Краснодаре при обрушении храма пострадали четыре человека

В Челябинской области возбудили дело после обрушения потолка в ТЦ