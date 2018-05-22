Порошенко призвал остановить "Северный поток-2"

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Президент Украины Петр Порошенко отказался считать "Северный поток-2" экономическим проектом и призвал остановить его. Он также заявил о готовности дать любые гарантии эффективности энергетического транзита через свою страну.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости приложить максимальные усилия для остановки проекта "Северный поток-2", передает "Укринформ".

По словам Порошенко, проект "не является экономическим" и "вредит европейскому единству". Также украинский лидер сообщил о готовности предоставления гарантий эффективности и надежности энергетического транзита через Украину.

В начале мая стало известно о том, что в немецком Лубмине стартовала подготовка строительной площадки для выхода на берег газопровода "Северный поток — 2". Рабочие занимались расчисткой, а также достраивали административные здания.

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