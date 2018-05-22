В результате крупного ДТП на Кутузовском проспекте пострадали шесть человек

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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь машин, среди них оказался и автомобиль скорой помощи. Шесть человек пострадали. Временно перекрыты четыре полосы.

В столичном управлении ГИБДД рассказали о крупном дорожно-транспортном происшествии на Кутузовском проспекте в Москве: столкнулись семь автомобилей, среди них и машина скорой помощи. Об этом пишет РИА "Новости".

В результате аварии шесть человек получили травмы. Четыре полосы движения пришлось временно перекрыть.

Как уточняет "Газета.ру", для эвакуации пострадавших используется медицинский вертолет. Также отмечается, что движение на месте ДТП довольно ощутимо затруднено.

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