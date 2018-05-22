Пожар в московской гостинице "Измайлово" локализован

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Пожарные локализовали возгорание в московской гостинице "Измайлово". Из здания вывели порядка 200 человек. Очаг пожара находился в корпусе "А". Огнем были охвачены 10 квадратных метров.

В гостинице "Измайлово" в Москве произошел пожар, около 200 человек эвакуированы из здания. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Собеседник портала отметил, что, согласно предварительной оценке, очаг возгорания находится в корпусе "А". Пожарные ведут разведку на 31-м этаже.

Позднее ТАСС со ссылкой на столичное управление Министерства чрезвычайных ситуаций сообщил, что пожар удалось локализовать.

Уточняется, что площадь возгорания составила около десяти квадратных метров.