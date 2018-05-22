ФИФА: российские футболисты не нарушали антидопинговые правила

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ФИФА не нашла доказательств нарушения российскими футболистами из расширенного состава сборной антидопинговых правил и закрыла дело. Ни одна из допинг-проб не показала аномальных отклонений или подмены содержимого. Расследование начали после получения информации от Ричарда Макларена.

Представители Международной федерации футбола сообщили о том, что доказательства нарушений российскими футболистами из расширенного состава на ЧМ-2018 антидопингового законодательства не были найдены, так что дело в их отношении закрыто. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что изначально расследование было инициировано комиссией Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Однако ни одна из допинг-проб не показала аномальных отклонений или подмены содержимого.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матчем открытия станет Россия - Саудовская Аравия. Также на групповом этапе подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборными Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

В расширенный состав футболистов, вызванных для подготовки к мундиалю, вошли 28 человек, в том числе Далер Кузяев, Александр Ташаев и Артем Дзюба. Глава Министерства спорта России Павел Колобков объявил, что задачей-минимум для команды Черчесова на ЧМ-2018 станет выход из группы.

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