Главе "Христианского государства" предъявили обвинение в экстремизме

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Следствие предъявило новое обвинение - в возбуждении ненависти - лидеру незарегистрированной организации "Христианское государство - Святая Русь" Александру Калинину. Ранее ему было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела об угрозах в связи с показом фильма "Матильда".

Следствие предъявило обвинение в экстремизме лидеру организации "Христианское государство" (ХГ) Александру Калинину, обвиняемому также в давлении на кинотеатры из-за показа фильма "Матильда", передает РИА Новости.

Калинину предъявлено обвинение по статьям "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения" и "Возбуждение ненависти или вражды".

В настоящий момент Калинин арестован. Трое его сообщников по ХГ ранее получили по два года колонии за поджог машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.

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