Обратившаяся к Путину онкобольная из Апатитов умерла

Теги: Общество путин медицина

Жительница Апатитов Дарья Старикова, которая в июне прошлого года пожаловалась Владимиру Путину на качество медицинских услуг в родном городе, умерла от рака. После общения с президентом она была переведена на лечение в Москву, однако врачам спасти жизнь девушки не удалось.

В Москве от рака скончалась жительница Апатитов Дарья Старикова. В июне прошлого года она пожаловалась Владимиру Путину на недоступность медицинских услуг в родном городе.

О смерти Стариковой пишут "Известия". Эту информацию подтвердил администратор группы, посвященной девушке, в одной из соцсетей.

15 июня Дарья Старикова в ходе "Прямой линии" рассказала, что ей поздно был поставлен диагноз рака четвертой стадии, до этого ее ошибочно лечили от остеохондроза. На следующий день она была госпитализирована после обострения и открывшегося кровотечения в реанимацию больницы Кировска Мурманской области. После этого ее отправили в Мурманскую областную больницу, а оттуда - в Москву.

В конце прошлого года сообщалось, что Стариковой полностью удалили опухоль.