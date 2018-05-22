Четыре российских легкоатлета дисквалифицированы из-за допинга

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Российские спортсмены Егор Николаев, Денис Черняев, Андрей Гапон и Алексей Толоконников дисквалифицированы Всероссийской федерацией легкой атлетики на сроки от двух до четырех лет. Некоторые из них уклонились от прохождения тестирования, некоторые провалили допинг-контроль.

В пресс-службе Российского антидопингового агентства сообщили о дисквалификации четырех российских легкоатлетов: это Егор Николаев, Денис Черняев, Андрей Гапон и Алексей Толоконников. Соответствующее решение приняла Всероссийская федерация легкой атлетики, пишет ТАСС.

Уточняется, что бегуны Черняев и Гапон отстранены от соревнований на четыре года. Их обвиняют в уклонении от прохождения допинг-тестирования. Метатель копья Толоконников дисквалифицирован на два года из-за найденного в его пробе запрещенного вещества. Положительной оказалась допинг-проба бегуна Николаева, он отстранен на четыре года. Все спортсмены лишены медалей, завоеванных на крупных соревнованиях.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство ВФЛА. Подобная мера была принята после публикации результатов расследования специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Российские легкоатлеты не смогли принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а в настоящее время представлены на международных турнирах в нейтральном статусе.

22 мая 2018 года стало известно, что ФИФА не нашла доказательств нарушений российскими футболистами из состава сборной на ЧМ-2018 антидопинговых правил и закрыла дело в их отношении.

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