Эрмитаж подал иск на 856 миллионов рублей по делу Пирумова

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Эрмитаж заявил иск о компенсации 856 миллионов рублей в рамках дела о хищении, которое было возбуждено в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова. Об этом заявила адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы музея.

Эрмитаж требует более 856 миллионов рублей в качестве компенсации по делу бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, передает РИА Новости.

"Мы реализовали свое процессуальное право на подачу гражданского иска к обвиняемым в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распыленных между компаниями группы с целью их хищения", - сказала адвокат Наталья Шатихина, которая представляет интересы музея.

18 мая Басманный суд Москвы арестовал Пирумова на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве на сумму не менее 450 миллионов рублей, которые были выделены на строительство зданий фондохранилища Эрмитажа. По делу также проходит глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

Пирумов во второй раз стал фигурантом дела о хищениях. 15 марта 2016 года он был задержан в Ростове-на-Дону сотрудниками ФСБ по обвинению в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

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