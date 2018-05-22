Одиннадцать станций московского метро изменят свой вид к ЧМ-2018

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В преддверии ЧМ-2018 по футболу на 11 станциях столичного метро изменят архитектурно-художественную подсветку. В частности, работы уже ведутся на "Добрынинской", "Автозаводской" и "Театральной". Ожидается, что к концу лета комплексная реставрация затронет еще 14 вестибюлей станций.

В вестибюлях одиннадцати станций Московского метрополитена изменят архитектурно-художественную подсветку в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет RNS со ссылкой на "Вечернюю Москву".

По словам руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, соответствующая работа уже ведется на "Рижской", "Добрынинской", "Автозаводской" и "Театральной". Отмечается также, что к концу лета еще 14 станций ожидает комплексная реставрация.

Работы будут направлены на восстановление исторического облика вестибюлей. К примеру, на "Красносельской" покажут долгие годы закрытый витраж.

Ранее стало известно, что к старту ЧМ-2018 в московской подземке откроют десять новых справочно-информационных стоек "Живое общение", где пассажиры могут проконсультироваться по стоимости билетов и правилам пользования метро, а также распечатать маршрут.

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