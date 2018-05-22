Власти продолжат развивать в Москве паллиативную помощь

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Москва является лидером в России по оказанию помощи людям с неизлечимыми заболеваниями на последнем этапе их жизни. Эта работа в последние годы сплотила тысячи неравнодушных москвичей. Теперь в городе будет создана единая система, которая соединит все медицинские и социальные программы помощи пожилым и хронически больным. Об этом заявил Сергей Собянин, посещая первый столичный хоспис имени Веры Миллионщиковой.

В этом доме не говорят о болезни, она уже неизлечимая и агрессивная. Потому здесь радуются каждому прожитому дню. Солнцу, музыке, привычным вещам. Многие пациенты хосписа, признают - как только приехали, самочувствие улучшилось, передает "ТВ Центр".

Врачи, медсестры, сиделки, психологи - штат сотрудников московского хосписа, как в небольшой больнице. Все эти люди знают, как помочь даже самому безнадежному пациенту. Умеют облегчить боль. Домашняя обстановка и рядом любимые люди. Уже не растерянные и загнанные в угол своим бессилием, а умиротворенные.

Когда врач делает все возможное, но пациенту лечение не помогает, говорят о паллиативной помощи. Той, что нужна человеку с неизлечимым прогрессирующим заболеванием. Для этого и существуют хосписы. В них больным в необратимых состояниях помогают опытные врачи и медсестры.

В 2015 году в Москве создали Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, объединив многопрофильный стационар с хосписами и выездной патронажной службой. Тысячам больных эта помощь помогла вовремя.

"Мы рождаемся в любви, проходим жизнь. Такую, другую, длинную, короткую. Но уходить из этой жизни тоже хотелось бы с любовью. А уход - это часть любви, которую человек заслуживает", - говорит актриса, сопредседатель попечительского совета фонда "Вера" Ингеборга Дапкунайте.

Первый московский хоспис имени Веры Миллионщиковой открыли в больше 20 лет назад. Именно здесь решено было начать первый разговор о паллиативной помощи с участием мэра Москвы.

"Москва, в отличие от многих других регионов и городов мира, более 20 лет назад стала заниматься оказанием паллиативной помощи. Мы стали более активно продвигаться, сформировали систему стационарной, амбулаторной, выездной паллиативной помощи, утвердили внятный регламент оказания паллиативной помощи, в том числе и при обезболивании. Многие проблемы решены, но многие остаются значимыми, и есть над чем работать", - заявил Собянин.

Обучение персонала, формирование выездных бригад, доступность помощи, и главное — начать решили с того, чтобы развеять миф о том, что хоспис - это дом страданий. Здесь настаивают, что хоспис - это про жизнь.

Анастасия Мартынова, Александр Савин, Андрей Пашутин, Владимир Черных, Евгений Рыбин и Александр Медведев. "ТВ Центр", Москва.