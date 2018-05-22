Полиция применила водометы против участников акции протеста в Париже

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Крупнейшие города Франции охватили беспорядки. Миллионы госслужащих вышли на улицы, чтобы выразить своё недовольство мерами, которые правительство Эммануэля Макрона планирует принять в ближайшее время. В частности, сократить рабочие места. Мирной акция была не долго. Полиции пришлось применить против участников беспорядков водомёты и слезоточивый газ.

Все в черном, на лицах маски. Группа радикальных активистов бросается на кордоны полицейских. Те отвечают слезоточивым газом. Это крайняя степень выражения недовольства. Но за их спинами - огромная колонна тех, у кого, пусть и не в такой агрессивной форме, но тоже хватает претензий к властям.

Два месяца протестов, но девять крупнейших профсоюзов Франции вновь собирают на улицах Парижа тысячи человек. Как напоминание правительству — левые не готовы смириться с предложенным им пактом реформ.

Правительство сокращает количество сотрудников бюджетных медицинских учреждений, отменяет льготы для железнодорожников, упрощает процедуру увольнения. Перемены неприятные, но необходимые, уверяет кабмин. Госдолг Франции уже превысил 2 триллиона евро. Профсоюзы возмущаются: почему латать дыры в бюджете нужно именно за счёт рабочего класса.

Учителя и медики, работники почты, и сотрудники правоохранительных органов хором уверяют: реформы Макрона - атака на сам статус французского госслужащего.

Возмущен не только Париж. Многотысячные манифестации проходят в Марселе и Лионе. На улицах Гренобля студенты устроили беспорядки. Протесты учащихся вообще называют самыми масштабными за последние 50 лет. Недовольные реформой высшего образования, они не просто выходят на улицы, а блокируют учебные корпуса, срывая занятия и экзамены. В Ницце ректор местного университета пытается урезонить активистов. В ответ - крики и угрозы расправы.

Полиция уже возбудила уголовное дело, и готовится открывать новые. За беспорядки в Париже задержаны 17 человек. Но профсоюзы отступать не намерены. Обещают выходить на улицы до тех пор, пока президент не услышит их голос.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.