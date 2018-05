Илон Маск представил фото корабля для доставки туристов на Луну

В Twitter-аккаунте основателя компании SpaceX Илона Маска появилось изображение предназначающегося для доставки космических туристов на Луну корабля Dragon V2. Как отмечают "Известия", это капсула с крупными иллюминаторами.

SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw