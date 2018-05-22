Илон Маск представил фото корабля для доставки туристов на Луну

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Глава SpaceX Илон Маск опубликовал фото корабля Dragon V2, который будет доставлять космических туристов на Луну. Также показали изображение и изнутри кабины пилота. Сейчас Dragon V2 тестируется в безэховом помещении, скоро его ждут испытания в термальной вакуумной камере.

В Twitter-аккаунте основателя компании SpaceX Илона Маска появилось изображение предназначающегося для доставки космических туристов на Луну корабля Dragon V2. Как отмечают "Известия", это капсула с крупными иллюминаторами.

SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw — Elon Musk (@elonmusk) 21 мая 2018 г.

Кроме того, была опубликована фотография изнутри кабины с астронавтом NASA Сунитой Уильямс, проводящей испытание.

Commercial Crew astronaut Suni Williams wearing a #SpaceX spacesuit while training with a mock-up of the Crew Dragon in Hawthorne, California



����: NASA, April 3, 2018 pic.twitter.com/mnj3hvovsq — Robin Seemangal (@nova_road) 18 мая 2018 г.

По словам генерального директора SpaceX, в настоящее время новый корабль тестируется в безэховой камере, что необходимо для сопоставления электромагнитной совместимости и исправности электрических систем. В скором времени Dragon V2 отправится на испытания в термальной вакуумной камере.

Первый полет судна с двумя туристами на борту запланирован на конец 2018 года.

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