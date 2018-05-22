Госдума приняла закон о контрсанкциях. Главное

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответных мерах на западные санкции. Теперь президент и правительство смогут вводить запрет на ввоз в страну, в частности, сельскохозяйственной, алкогольной, табачной и фармацевтической продукции из-за рубежа. При этом ограничительные меры не коснутся жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России.

Из 95 вопросов, заявленных в повестке Государственной думы, главным, конечно же, стал так называемый закон о контрсанкциях. Сколь-нибудь существенных споров его обсуждение в третьем чтении не вызвало. Коммунисты выразили озабоченность, что документ может повредить предприятиям, работающим на экспорт. Им напомнили, что главная цель закона - защита интересов и безопасности страны, передает "ТВ Центр".

"Это закон, который предполагает передачу достаточно широких полномочий президенту и правительству по контрсанкциям и принятию решений, которые защитят нашу страну, ее безопасность, права и свободы граждан, территориальную целостность. Мнения всех, что такие полномочия должны быть у президента и правительства", - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ позволяет главе государства и правительству приостанавливать сотрудничество с недружественными государствами и бизнесом, который их представляет. Не исключено, что проект может получить название "закон Жириновского". Лидер ЛДПР рассказал, что больше остальных работал над документом и предложил резонансным законопроектам давать имена авторов. Депутаты пообещали подумать над этим предложением.

По сравнению с первой версией, документ сильно изменился. Из него исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. В проект добавили пункт, по которому не допускаются ограничения на ввоз жизненно важных медикаментов, не имеющих российских аналогов.

Еще одним важным вопросом стало рассмотрение кандидатуры нового председателя Счетной палаты. Президент и фракция "Единая Россия" предложили Алексея Кудрина. ЛДПР и коммунисты еще при обсуждении заявили, что будут голосовать против. Единороссы, впрочем, напомнили, что неверно делать акцент на политических взглядах кандидата.

"Сегодня мы принимаем решение о его назначении не на политическую должность. А на должность руководителя главного контрольного органа страны. Алексей Леонидович Кудрин является признанным, ведущим профессионалом в этой области. Он знает и как делается бюджет, и механизмы контроля расходованием бюджетных средств", - напомнил депутат Андрей Исаев.

За кандидатуру Кудрина проголосовали 264 депутата. 43 высказались "против" и столько же воздержались. Новый глава Счетной палаты поблагодарил парламентариев и президента за оказанное доверие и рассказал, что одним из первых шагов в должности станет создание рабочих групп.

"Это будут группы, которые посвящены совершенствованию методов борьбы с коррупцией. И группы, которые будут заниматься открытостью данных министерств и ведомств. Потому что без открытости данных у нас нет достаточных материалов для оценки результативности работы министерств", - заявил председатель Счетной палаты Кудрин.

Алексей Кудрин пообещал, что после назначения выйдет из состава большинства общественных структур, в которых состоит. И уже во вторник он планирует познакомиться с коллективом Счетной палаты.

Александр Огородников, Дмитрий Жучков. "ТВ Центр".