Украина испытала американские ракетные комплексы Javelin

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Вооруженные силы Украины впервые испытали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Видео испытаний разместил в своем Facebook президент страны Петр Порошенко. Комплексы не предназначены для применения на линии соприкосновения в Донбассе, подчеркивал ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Украинская армия впервые провела пуски ракетных комплексов Javelin. Об их прибытии из США на Украину стало известно 30 апреля.

"Наконец-то этот день настал! Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им, боевые возможности ВСУ значительно возросли", - написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook, сопроводив запись видеороликом с полигона.

Он сообщил, что оружие "будет применено только в случае наступления Российской Федерации на позиции украинских войск".

Пуски ракетних комплексів Javelin Нарешті цей день настав! Сьогодні вперше в Україні відбулися пуски ракетних комплексів Javelin. Завдяки їм бойові можливості ЗСУ значно зросли. Це дуже ефективна оборонна зброя, яка застосовується в разі наступу РФ на позиції українських військ. Finally this day has come! Today, for the first time in Ukraine, the launch of Javelin missile complexes took place. Due to them, the combat capabilities of the Armed Forces have increased significantly. This is a very effective defensive weaponry, which is used in the event of Russian offensive on the positions of Ukrainian troops. Опубликовано Петро Порошенко 22 мая 2018 г.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер ранее подчеркивал, что комплексы не предназначены для применения на линии соприкосновения в Донбассе. Несмотря на это, ограничение могут отменить в любой момент, отмечал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгия Тука.

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