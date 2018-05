Украина испытала американские ракетные комплексы Javelin

Нарешті цей день настав! Сьогодні вперше в Україні відбулися пуски ракетних комплексів Javelin. Завдяки їм бойові можливості ЗСУ значно зросли. Це дуже ефективна оборонна зброя, яка застосовується в разі наступу РФ на позиції українських військ. Finally this day has come! Today, for the first time in Ukraine, the launch of Javelin missile complexes took place. Due to them, the combat capabilities of the Armed Forces have increased significantly. This is a very effective defensive weaponry, which is used in the event of Russian offensive on the positions of Ukrainian troops.