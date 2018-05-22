Мадуро официально объявлен президентом Венесуэлы

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Николас Мадуро был официально объявлен новым президентом Венесуэлы на период с 2019-го по 2025 год. В здании Национального избирательного совета ему вручили соответствующее удостоверение. Выборы прошли 20 мая. Мадуро набрал 6,19 миллиона голосов.

Во вторник, 22 мая, Николас Мадуро был официально объявлен новым президентом Венесуэлы на период с 2019-го по 2025 год, передает РИА "Новости" со ссылкой на AVN.

Соответствующее удостоверение ему вручили в здании Национального избирательного совета страны в Каракасе.

Выборы нового главы государства состоялись в Венесуэле 20 мая. Набрав 6,19 миллиона голосов, победу одержал действующий президент Николас Мадуро. Его основной соперник, представитель оппозиционных сил Энри Фалькон, еще до оглашения итогов голосования отказался их признавать, обвинив власти в попытках оказать давление на избирателей путем подкупа.

Позднее представители Канады, Мексики, Аргентины, Австралии, Чили и США на саммите G20 в Буэнос-Айрес заявили, что победу Мадуро не признают. Также итоги голосования отказались признавать правительства стран "Группы Лимы", объединяющей ряд государств Северной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.

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