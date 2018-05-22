Куба упростила визовый режим для российских туристов

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Россия и Куба подписали соглашение об облегчении визового режима. Оно предусматривает безвизовый срок пребывания для граждан двух стран до 90 дней.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава минэкономики и планирования Кубы Рикардо Кабрисас подписали соглашение, которое предусматривает безвизовый срок пребывания для граждан двух стран до 90 дней.

Церемония подписания прошла в МИД России, передает РИА Новости. Межправительственные соглашения об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан России и Кубы, а также о культурном сотрудничестве Лавров и Кабрисас подписали перед началом двусторонней встречи.

На самих переговорах Лавров отметил, что текущий год "весьма и весьма знаменательный" для двусторонних отношений на фоне смены руководства на Кубе и переизбрания Владимира Путина на очередной президентский срок.

Между Кубой и Россией уже существует соглашение о безвизовом обмене туристами со сроком пребывания до 30 дней. Россияне в 2017 году совершили 75 тысяч поездок на Кубу, что на 67% больше, чем годом ранее.

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