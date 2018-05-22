Трамп не исключил возможность переноса встречи с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп допустил возможность переноса встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Изначально планировалось, что главы двух государств проведут переговоры в Сингапуре 12 июня.

В ходе встречи с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключил, что запланированная у него на 12 июня в Сингапуре встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена. Об этом пишут "Известия".

Вместе с тем Трамп отметил, что об окончательной отмене возможных переговоров речи пока не идет.

Уточняется, что ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял о возможной отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына. Причиной этого он называл высказываемое Пхеньяном недовольство относительно американо-южнокорейских учений.

Вместе с тем в Белом доме подчеркивают, что никаких официальных документов от северокорейской стороны пока не поступало.

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