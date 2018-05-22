В Минфине не исключают допуск криптовалюты к обмену в России

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Замминистра финансов Алексей Моисеев не исключил, что цифровые финансовые активы допустят на валютный рынок России. Их статус будет отчасти сравним со статусом иностранных валют. Также Моисеев отметил, что ICO способно закрыть проблему бизнеса по привлечению финансирования извне в ситуации санкций.

В будущем цифровые финансовые активы могут быть допущены на валютный рынок России в качестве денежных единиц, возможных для обмена на рубли для осуществления финансовых операций на территории страны. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС со ссылкой на "Россию 24".

"Статус будет немножко похож на статус иностранных валют, которые разрешено менять в определенных местах, обменивать, хранить, но не разрешено совершать покупку - продажу товаров и услуг", - сказал Моисеев.

Он также отметил, что законопроект о цифровых финансовых активах создает возможность для обхода санкций, хотя изначально он не заключал в себе такой цели. В пример Моисеев привел ситуацию в Севастополе, где, по словам замминистра, тяжело найти внешнее финансирование для открытия малого бизнеса, но ICO (Initial Coin Offering - первичное размещение криптоактивов) способно "закрыть проблему".

22 мая Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который создает основу для регулирования правовых отношений в рамках цифровой экономики. В частности, закрепляются положения в Гражданском кодексе, согласно которым можно обеспечивать правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде. Также поправки вводят понятия "цифровые деньги", или "криптовалюта", но при этом подчеркивается, что они не являются законным средством платежа.

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