Теги: В мире евросоюз россия facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг выступил на слушаниях в Европарламенте. Он извинился перед европейскими пользователями за незаконное использование их личных данных в свете скандала с Cambridge Analytica, а также пообещал соблюдать регламент ЕС о защите персональных данных. Упомянул глава соцсети и "российское вмешательство".

Глава Facebook Марк Цукерберг выступил на слушаниях в Европарламенте (ЕП). В частности, в своей речи он вновь упомянул "российское вмешательство", а также извинился перед европейскими пользователями за незаконное использование их личных данных в свете скандала с Cambridge Analytica.

"Мы значительно повысили защиту в периоды выборов, в частности, во Франции, Германии, перед лицом российского вмешательства после президентских выборов в США в 2016 году", - сказал он, выступая в Брюсселе в комитете ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

Как передает ТАСС, Цукерберг заверил, что "с тех пор было сделано очень многое". В результате этого, по его словам, во время французских выборов в 2017 году администрация соцсети выявила около 30 тысяч фейковых аккаунтов.

Цукерберг также пообещал, что Facebook будет соблюдать регламент ЕС о защите персональных данных, который вступает в силу с 25 мая. Документ обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. Пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей.

Основатель Facebook был приглашен в Европарламент после того, как соцсеть оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 миллионов пользователей, которые были переданы компании Cambridge Analytica. Цукербергу ранее пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США.

Читайте также:

Цукерберг рассказал о противостоянии России и Facebook в киберпространстве

Цукерберг не смог подтвердить передачу данных Facebook России

Работа около 200 приложений Facebook приостановлена из-за утечки данных