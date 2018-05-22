Трамп пообещал осчастливить Ким Чен Ына

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Дональд Трамп готов гарантировать безопасность лидеру КНДР. По словам президента США, Ким Чен Ын будет счастлив, а его страна станет богатой, если Пхеньян пойдет на сделку с Вашингтоном. В противном случае северокорейский лидер счастлив не будет, предупредил Трамп.

Ким Чен Ын будет счастлив, а Северная Корея станет богатой. С таким обещаем выступил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, пишет ТАСС.

Богатство ждет Северную Корею, если Пхеньян пойдет на сделку с Вашингтоном. В противном случае Ким Чен Ын счастлив не будет, оговорился Трамп. Кроме того, он заявил, что готов предоставить лидеру КНДР гарантии безопасности.

При этом у США, заверил Трамп, нет планов сменить нынешнюю власть в КНДР.

Ранее президент США допустил возможность переноса встречи с Ким Чен Ыном.