В рейтинге самых популярных спортсменов года Россию представила только Шарапова

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Мария Шарапова попала в список самых популярных спортсменов 2018 года по версии ESPN. Россиянка расположилась на 21 месте. В тройке лидеров - футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также баскетболист Леброн Джеймс.

Американский спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг самых популярных спортсменов года: 21-е место заняла российская теннисистка Мария Шарапова. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что других представителей России в топ-100 нет. Первую строчку уже третий год подряд удерживает нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. На втором месте - баскетболист "Кливленда" Леброн Джеймс. Замыкает тройку форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Также в топ-10 попали нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Неймар, теннисист Роджер Федерер, гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Кевин Дюрант из "Голден Стэйт", теннисист Рафаэль Надаль, еще один представитель клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри и гольфист Фил Микельсон.

Мария Шарапова является обладательницей карьерного "Большого шлема" (в разное время побеждала на четырех крупнейших теннисных турнирах), также она выигрывала Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году россиянка уступила в финале американке Серене Уильямс. Всего же на счету Шараповой 36 покоренных WTA-турниров. В настоящее время она является 29-й ракеткой мира.

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