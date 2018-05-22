"Юрий Долгорукий" успешно запустил четыре "Булавы"

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Подводный крейсер "Юрий Долгорукий" успешно запустил четыре баллистические ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Запуск проводился из подводного положения.

Из акватории Белого моря был произведен залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава". Их целью стал полигон Кура на Камчатке, передает "ТВ Центр".

Запуск произведен с подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий". Стрельба была выполнена из подводного положения, поставленные задачи выполнены. В Минобороны отмечают, что залповый пуск такого количества ракет на подводном крейсере этого класса состоялся впервые.

При этом были подтверждены тактико-технические характеристики как самого крейсера проекта 955 "Борей", так и корабельного ракетного комплекса "Булава".

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