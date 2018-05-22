В ДНР заявили о срыве плана украинских силовиков занять Горловку

Теги: обстрел Украина порошенко донбасс

На Украине проведены первые пуски поставленных из США противотанковых ракетных комплексов Javelin. Посмотреть, как идут испытания, на полигон приехал сам президент Порошенко. Активно стреляют киевские силовики и в Донбассе. Они возобновили атаки на Горловку. В штабе ВСУ уже практически в открытую заявляют о намерении занять населённый пункт с целью дальнейшего продвижения на Донецк.

В Донецкой народной республике пообещали: если украинская армия продолжит обстрелы мирных городов, армия ДНР вынуждена будет дать ответ. Вот уже несколько дней людям из районов вдоль линии разграничения приходится жить в подвалах. В первую очередь, это касается Горловки и окрестных сел, отмечает "ТВ Центр".

В Горловке говорят, что обстрелов такой интенсивности не было с 2015 года. По данным властей ДНР, среди мирных жителей есть как раненые, так и погибшие. Обстрелы ведутся с применением минометов и артиллерии - оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Судя по всему, украинская армия старается продвинуться вперед. Об этом говорит тот факт, что на линии разграничения происходят и прямые боестолкновения. Среди погибших - много украинских солдат. В принципе, в Киеве и не скрывают, что так называемые объединенные силы предпринимают попытки прорваться в город.

С некоторых позиций украинских войск Горловка отлично просматривается. В интервью журналистам офицеры ВСУ раскрывают свои истинные цели.

"Вернуть территорию, которая принадлежит Украине и которая по всем документам и исторически есть наша земля", - заявил командир 93 отдельной механизированной бригады ВСУ Владислав Клочков.

"Горловка – это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушает минских договоренностей – высоты вокруг Горловки относятся к так называемой "серой зоне". И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", - заявляют в ВСУ.

Народные республики, как могут, готовятся к возможному наступлению. Добровольцы роют окопы и строят блиндажи. О боях на востоке страны в Киеве сейчас говорят немного. Видимо, стараются не акцентировать внимание на нарушениях Минских договоренностей. Больше обсуждают возможность обмена арестованного журналиста Кирилла Вышинского на режиссёра Олега Сенцова. Для Киева Сенцов сейчас такой же мученик, как еще недавно была Надежда Савченко.

"Я бы не использовала слово "обмен". Потому что все задержанные на Украине россияне, в первую очередь, преступники, тогда как задержанные граждане Украины в России – политзаключенные. Мы говорим об их освобождении", - заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Правда, в Кремле, по словам пресс-секретаря президента, никаких запросов от украинского МИД не получали. Петр Порошенко во вторник принимал в гостях лидера Эстонии. Вместе они решили съездить в Донбасс. Как правило, на фоне визитов западных партнёров, обстановка на линии фронта резко ухудшается. Теперешнее обострение произошло сразу же, как только страну покинул представитель США в НАТО Курт Волкер.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".