В Москве задержали бывшего мэра Ялты

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ТАСС со ссылкой на источник сообщает о задержании в Москве бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко. Его процессуальный статус пока неизвестен.

В Москве задержан бывший мэр Ялты Андрей Ростенко, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что процессуальный статус Ростенко в настоящее время неизвестен.

Вместе с тем в нескольких средствах массовой информации ранее появились сообщения о том, что задержание связано с выделением территорий под строительство объектов. Так, РЕН ТВ отмечает, что причиной действия правоохранительных органов в отношении Ростенко может быть вывод земель из санатория МВД России в Алупке.

На должность главы администрации Ялты Ростенко был назначен в 2014 году. 7 июля 2017 года он ушел в отставку по собственному желанию.

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