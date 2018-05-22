Поклонская пожаловалась Бастрыкину на "робких" следователей

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась за помощью к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину после того, как камчатские следователи отказались возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении автора карикатуры на нее и императора Николая II.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину в связи с отказом камчатских следователей возбуждать уголовное дело против автора карикатуры на нее, передает РИА Новости.

Ранее в СК по Камчатскому краю по результатам экспертизы отказались заводить дело об оскорблении чувств верующих в отношении местного художника Дениса Лопатина, автора карикатуры на Поклонскую и императора Николая II.

"Хотелось бы верить, что наша правоохранительная система еще способна постоять за справедливость. Надеюсь, с этим вопросом разберется председатель СК Александр Бастрыкин, которому сегодня направила депутатский запрос", - заявила Поклонская.

Депутат возмущена реакцией правоохранительных и следственных органов, которые, по ее словам, "робко называют подобную мерзость жанровой спецификой, укладывающейся в культурную норму эстетической реакции".

О проверке карикатуры с изображением Поклонской и Николая II стало известно в 2017 году после того, как в правоохранительные органы Камчатки поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих от посетителей выставки Лопатина.

Сам художник считает, что изображение "является шуточным и рассчитано на безобидную эмоциональную реакцию".

"Может быть, в чью-то "культурную норму" и укладывается, но абсолютно не соответствует российским законам и влечет уголовную ответственность", - парирует Поклонская.

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