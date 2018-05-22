СМИ сообщили о стрельбе в американском городе Панама-Сити

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В городе Панама-Сити, штат Флорида, произошла стрельба, пишут местные СМИ. На место отправились сотрудники аппарата шерифа округа Уолтон. Пострадал по меньшей мере один человек. Прозвучало около 50 выстрелов.

Днем 22 мая в городе Панама-Сити, штат Флорида, произошла стрельба, передает ТАСС со ссылкой на телеканал WJHG.

По имеющейся на данный момент информации, к месту происшествия отправились сотрудники аппарата шерифа округа Уолтон.

Позднее ТАСС со ссылкой на News Herald написал, что всего прозвучало порядка 50 выстрелов, пострадал как минимум один человек. Преступник стрелял из здания в районе Бек-авеню и 23-й улицы, предварительно забаррикадировавшись там.

Расположенные рядом с местом происшествия школы переведены на усиленный режим охраны.

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