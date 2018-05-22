В свои дома в Восточной Гуте и Хомсе за сутки вернулись 300 сирийцев

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По словам генерал-майора Юрия Евтушенко, за сутки в свои дома в Восточной Гуте и Хомсе вернулись почти 300 сирийцев. Евтушенко также отметил восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни, что и позволяет людям вновь занимать покинутые ранее здания.

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что за сутки в свои дома в Восточной Гуте и Хомсе вернулись почти 300 сирийцев. Об этом пишет РИА "Новости".

Генерал-майор отметил "восстановление социальной инфраструктуры", уточнив при этом, что в Хомс вернулись 177 человек, а в Восточную Гуту - 107.

Всего же, по словам Евтушенко, свои дома в Восточной Гуте вновь смогли занять 66139 человек, что говорит о налаживании мирной жизни.

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