Россия взяла в долг у граждан около 93 миллиардов рублей в 2017 году

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В прошедшем году россияне одолжили государству почти 93 миллиарда рублей, купив его долговые ценные бумаги. Это в три раза больше, чем годом ранее, отметили в ЦБ.

В 2017 году россияне одолжили государству 92,9 миллиарда рублей, купив долговые ценные бумаги — облигации федерального займа (ОФЗ). Это в три раза больше, чем годом ранее, пишет газета "Известия".

Инвестиции в облигации оказались доступнее благодаря размещению Минфином ОФЗ для населения. Снижение ставок по депозитам стимулировало поиск более выгодных решений, отметили в Центробанке.

Эксперты отметили, что причины вложений в ОФЗ кроются в росте финансовой грамотности населения и активном открытии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и снижении ставок по вкладам, на фоне которых вложения выглядят привлекательнее.

Средняя доходность по рублевым вкладам составляет 6,96% годовых, а некоторые выпуски ОФЗ позволяют получить доходность около 8%.