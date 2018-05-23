В Киеве заявили о принадлежности Крымского моста Украине

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Депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост принадлежит его стране вместе с Крымом. Также он отметил, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.

Крымский мост принадлежит Украине вместе с Крымом, считает депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, передает РИА Новости.

Также Шуфрич отметил, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.

Торжественное открытие Крымского моста состоялось 15 мая в присутствии президента России Владимира Путина. На следующий день, 16 мая, его открыли для автомобилистов.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который был проведен после госпереворота на Украине. За это проголосовали 96,77% избирателей Республики и 95,6% жителей Севастополя. Однако Украина до сих пор считает Крым своей "временно оккупированной" территорией.