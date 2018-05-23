Российские военные раздали в пригороде Дамаска 10 тонн гумпомощи

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Российские военные привезли в пригород Дамаска 10 тонн гуманитарной помощи. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон передали жителям Дахъят Аль-Асада продукты и предметы первой необходимости.

Российские военные из центра совместно с Фондом Ахмада Кадырова раздали 10 тонн гуманитарной помощи в пригороде Дамаска. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Раздавать помощь помогали студенты университета Дамаска. Они разгрузили машины и следили за тем, чтобы наборы достались всем. Помимо риса, масла и сахара, в коробках были варенье и халва, которым особенно обрадовались дети, давно не видевшие сладостей. Юные сирийцы и сами подготовили подарок для наших военнослужащих – они спели для них знаменитую "Катюшу".

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