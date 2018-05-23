Политолог объяснил давление США на Иран

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Будет ли эффективна тактика запугивания Ирана со стороны США? Можно ли ожидать на этом фоне сближения стран Европы с Россией? На эти и многие другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Сергей Судаков.

За нынешним давлением США на Иран скрыта попытка Вашингтона поднять мировые цены на нефть и перезапустить нефтяные и газовые проекты в самой Америке. Такое мнение высказал политолог Сергей Судаков. В программе "События. 25-й час" он ответил на вопросы Алексея Фролова.

"США много кого запугивают, но, прежде всего, у них получается запугивать себя и своих граждан. Надо четко понимать, что ситуация, которая сложилась вокруг Ирана, выгодна Вашингтону. Возобновить сланцевые проекты. Сделать так, чтобы нефть была максимально дорогой, и можно было поставлять достаточно большое количество углеводородов в Европу", - пояснил Судаков.

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