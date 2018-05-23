В США умер лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот

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В США умер писатель, лауреат Пулитцеровской премии и Международной Букеровской премии Филип Рот. Ему было 85 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Американский писатель Филип Рот умер в возрасте 85 лет, сообщает "Газета.Ru"

Причиной смерти стала хроническая сердечная недостаточность.

Филип Рот родился в 1933 году. За свою жизнь он написал более 20 романов. Наиболее известные его работы – "Случай Портного" и "Американская пастораль", за который в 1998 году он получил Пулитцеровскую премию. Также Рот трижды становился лауреатом Международной Букеровской премии.

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