Медведев подписал поручение о реализации майского указа президента

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Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал поручение о выполнении указа президента о стратегических целях развития страны до 2024 года. Выполнение соответствующих пунктов указа поручено профильным министерствам.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о выполнении майского указа президента. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

"Дмитрий Медведев дал поручения, направленные на обеспечение реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал новый майский указ, в котором обозначены стратегические задачи на предстоящие шесть лет. В документе идет речь о повышении продолжительности жизни, росте численности населения страны, росте реальных доходов граждан, снижении уровня бедности, улучшении жилищных условий. В результате всего этого Россия должна войти в пять крупнейших экономик мира.